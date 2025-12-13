Pojavio se snimak pucnjave u Obrenovcu: Ranjen kikbokser

Kikbokser Petar G. (28) ranjen je prije dva dana u pucnjavi ispred jednog kafića u centru Obrenovca, a sada je objavljen snimak sa parkinga koji prikazuje haotične scene sukoba.

Na snimku se prvo vide Petar G. i Filip Radovanović kako prelaze parking, a potom im prilaze još dvojica muškaraca. Dolazi do verbalnog okršaja i fizičkog koškanja, nakon čega Aleksandar R. vadi pištolj iz džepa i puca. Petar G. i Filip Radovanović skaču na njega i pribijaju ga uz automobil pored kojeg stoje, što dovodi do dodatnog guranja i tuče. Pretpostavlja se da je tokom sukoba Aleksandar ranio Petra, ali kamera taj trenutak nije zabilježila.

Mladić u svijetloj jakni, najvjerovatnije uhapšeni D. P., pritrčava trojici u sukobu i podiže pištolj, usmjeravajući ga prema Petru G. i Radovanoviću, a zatim nestaje iz kadra.

Snimak iz drugog ugla pokazuje kako jedan muškarac obara drugog na zemlju, dok mladić kruži oko njih držeći pištolj uperenog u jednog od učesnika sukoba s Aleksandrom R.

Ubrzo zatim, muškarci ulaze u bijelu „fiat pandu“ i udaljavaju se s mjesta pucnjave. Prema snimcima nadzornih kamera, tuča i pucnjava trajale su svega tri minute.