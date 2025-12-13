Opasna igra u Mostaru: Maloljetnici bacaju petarde u stanove i na balkone

U Mostaru je danas oko 15.20 sati zabilježen ozbiljan sigurnosni incident, kada je, prema navodima građana, grupa maloljetnika bacala pirotehnička sredstva u stanove kroz prozore i na balkone.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna petarda ubačena je kroz prozor sobe u stan u kojem borave članovi porodice, nakon čega je policija obavila uviđaj. Građani tvrde da ovaj slučaj nije bio izoliran te da su petarde bacane i na druge balkone i u stanove u istoj ulici.

- Ne daj Bože da se neko u tom trenutku nalazio u sobi. Posebno su ugrožena mala djeca i starije osobe koje često spavaju uz otvorene prozore ili vrata. Smatram da je važno upozoriti javnost jer kome bi uopće palo na pamet da bi mu neko mogao ubaciti petardu u stan - naveo je čitalac portala Bljesak.

Kako prenosi ovaj mostarski portal, policija je obaviještena o incidentu i poduzima mjere u skladu sa zakonom.

Iz policije su još jednom upozorili da pirotehnička sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana, posebno djece i starijih osoba, te su pozvali građane da svaku sumnjivu ili opasnu aktivnost odmah prijave na broj 122.