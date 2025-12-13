Pješak stradao u saobraćajnoj nesreći u Zvorniku

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu u Zvorniku poginuo je pješak, potvrđeno je iz policije.

- Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik obavili su uviđaj saobraćajne nezgode. U nesreći je učestvovalo putničko motorno vozilo marke "Škoda", kojim je upravljalo lice inicijala S. J. iz Zvornika, te pješak S. S., također iz Zvornika. Pješak je preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik - saopćeno je iz policije.

Iz Policijske uprave navode da je rad na dokumentovnju ove saobraćajne nezgode u toku.