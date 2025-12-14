Drama u Sarajevu: Naoružani muškarac pokušao ući u DKC dok je trajao drag show, pobjegao nakon poziva policiji

Prava drama odvijala se sinoć u Društveno-kulturnom centru u Sarajevu kada je za vrijeme drag show naoružani muškarac pokušao ući na događaj.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli da im je prijavljeno narušavanje javnog reda i mira, no kada su došli na lice mjesta nisu nikoga zatekli.

Inače, muškarac je zaustavljen na vratima, nije uspio ući na događaj, a kada je čuo za poziv policiji pobjegao je.

Svi prisutni su evakuisani iz prostorija DKC-a.

Na društvenim mrežama su se oglasili iz DKC-a i rekli da zbog nepredviđenih okolnosti otkazuju humanitarni bazar planiran za danas, no nisu ništa govorili o drami koja se sinoć odvijala.