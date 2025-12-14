Ispovijest osobe koja je svjedočila drami u DKC-u: Mogla sam izgubiti život, nismo znali šta se dešava

Velika drama odvijala se sinoć u DKC-u, kada je naoružani muškarac pokušao ući na događaj, no srećom sve se završilo bez većih posljedica. On je zaustavljen na ulazu, a nakon što je čuo da je pozvana policija odlučio je da pobjegne. Na društvenim mrežama se oglasila jedna od osoba koje se su svemu tome svjedočile, a njenu objavu prenosimo u cijelosti.

- Ovo se upravo desilo. Ne jučer, ne nekome drugom. Desilo se sada, dok još imam adrenalin u tijelu, dok mi ruke još nisu sasvim mirne. Ja sam mogla izgubiti život večeras. Neko od mojih prijatelja je mogao izgubiti život. Neko mlad je mogao izgubiti život samo zato što je izašao u subotu, pustio muziku, plesao uz Rihannu i vjerovao da je to dovoljno sigurno mjesto da budeš samo — živ. U jednom trenutku sve je bilo obično. Smijeh, gužva, ritam, tijela koja se sudaraju bez straha. U sljedećem trenutku više ništa nije bilo obično. Nismo znali šta se dešava. Nismo znali da li je neko povikao bez razloga ili postoji stvarna prijetnja. Nekoliko trenutaka nije postojala informacija. A u tih nekoliko trenutaka stane čitav život.