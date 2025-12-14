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BROJNA KRIVIČNA DJELA

FUP: Kada bi vidjeli ono što mi vidimo, ne bi tražili zabranu društvenih mreža ispod 16 nego 21 godinu

Roditelji su prva linija zaštite, ali, nažalost, često i najslabija karika

Saša Petrović. Federalna televizija

S. S.

14.12.2025

Federalna uprava policije bilježi veliki porast slučajeva seksualnog iskorištavanja djece na internetu. U posljednje tri sedmice uhapšene su četiri osobe zbog posjedovanja i distribucije materijala seksualnog zlostavljanja djece. Trenutno se vodi čak 30 istraga. Stručnjaci za sajber sigurnost upozoravaju da su djeca najranjivija upravo online, te poručuju roditeljima da su oni prva linija zaštite, piše Federalna televizija.

Roditelji su prva linija zaštite, ali, nažalost, često i najslabija karika. Edukacije koje Federalna uprava policije provodi u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo pokazuju izuzetno slab odziv. U 25 škola pojavi se u prosjeku pedesetak roditelja.

- Tri sedmice smo bili na četiri lokacije i četiri lica su lišena slobode zbog posjedovanja i dijeljenja materijala koji spada u seksualno zlostavljanje djece na internetu. Apelujem na roditelje da razgovaraju s djecom, kako ne bi došlo do dolaska policije na vrata i samim tim većeg šoka za dijete - poručuje Saša Petrović, načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije.

Iz Federalne uprave policije naglašavaju da trenutno rade na najmanje 30 aktivnih predmeta seksualnog iskorištavanja djece. Platforme poput Discorda i Snapchata postale su idealan prostor za predatore.

- Zato što su prilično anonimne platforme na kojima obično dolazi do toga da se odrasle osobe lažno predstavljaju, da ulaze u lažnu komunikaciju s djecom i na taj način traže njihove fotografije, a kasnije ih ucjenjuju - navodi Ana Risović, psiholog u Plavom telefonu.

Krivični zakon Federacije je pooštren. Prvi put jasno definiše psihičko zlostavljanje, femicid, uhođenje i mamljenje djeteta radi pornografije. Svako posjedovanje materijala koji prikazuje maloljetnike, pa čak i onog kreiranog vještačkom inteligencijom, krivično je djelo. Roditeljima još jedno upozorenje:

- Kada bi vidjeli ono što mi vidimo i šta to sve moje kolege i ja vidimo na dnevnom nivou, ne bi tražili zabranu društvenih mreža ispod 16 nego ispod 21 godinu - kaže Petrović.

Risović poručuje kako veliku važnost ima edukacija djece o samim opasnostima i mogućnostima nasilja u online svijetu, ali i odraslih - prvenstveno roditelja i osoba koje su u najbližem kontaktu s djecom, u školskom sistemu.

Ali sama zabrana korištenja društvenih mreža neće riješiti problem, naglašavaju stručnjaci. Za stvarnu zaštitu djece neophodna je usklađena i stalna saradnja roditelja, obrazovnog sistema i institucija, jer samo koordiniranim djelovanjem moguće je suzbiti online predatore i izgraditi sigurno okruženje za djecu.  

# SAŠA PETROVIĆ
# FUP
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