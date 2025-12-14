FUP: Kada bi vidjeli ono što mi vidimo, ne bi tražili zabranu društvenih mreža ispod 16 nego 21 godinu

Federalna uprava policije bilježi veliki porast slučajeva seksualnog iskorištavanja djece na internetu. U posljednje tri sedmice uhapšene su četiri osobe zbog posjedovanja i distribucije materijala seksualnog zlostavljanja djece. Trenutno se vodi čak 30 istraga. Stručnjaci za sajber sigurnost upozoravaju da su djeca najranjivija upravo online, te poručuju roditeljima da su oni prva linija zaštite, piše Federalna televizija.

Roditelji su prva linija zaštite, ali, nažalost, često i najslabija karika. Edukacije koje Federalna uprava policije provodi u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo pokazuju izuzetno slab odziv. U 25 škola pojavi se u prosjeku pedesetak roditelja.

- Tri sedmice smo bili na četiri lokacije i četiri lica su lišena slobode zbog posjedovanja i dijeljenja materijala koji spada u seksualno zlostavljanje djece na internetu. Apelujem na roditelje da razgovaraju s djecom, kako ne bi došlo do dolaska policije na vrata i samim tim većeg šoka za dijete - poručuje Saša Petrović, načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije.

Iz Federalne uprave policije naglašavaju da trenutno rade na najmanje 30 aktivnih predmeta seksualnog iskorištavanja djece. Platforme poput Discorda i Snapchata postale su idealan prostor za predatore.