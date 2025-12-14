Novi detalji zločina u Hrvatskoj: Ubio suprugu, majku četvero djece, a onda sebe

Uviđaj, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu, trajao je cijelu noć.

Uviđajem je utvrđeno da je u subotu navečer u Bedekovčini 39-godišnju ženu u porodičnoj kući vatrenim oružjem ubio 43-godišnji suprug, nakon čega je počinio samoubistvo vatrenim oružjem, saopćili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Također se saznaje da je ubijena žena bila majka četvero djece.

– Utvrđeno je da je noćas oko 1 sat u porodičnoj kući u Bedekovčini 43-godišnji hrvatski državljanin vatrenim oružjem usmrtio 39-godišnju hrvatsku državljanku, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio samoubistvo vatrenim oružjem. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu – rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske.

Iz lokalnih vlasti navode da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

Tu informaciju za medije potvrdio je načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak, koji je kazao da se sistem sada treba pobrinuti za djecu te da se u tom smislu poduzimaju potrebne mjere.

Ujedno je uputio izraze saučešća porodici, a posebno djeci. Dodao je da je razgovarao s članovima porodice koji su naveli da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju, prenosi Hina.