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SARAJEVO

Saobraćajna nesreća u Drinskoj ulici: Policija i hitna pomoć na terenu

Tokom obavljanja uviđaja saobraćaj se ovom dionicom odvijao usporeno

Nesreća u Sarajevu. E. Ganibegović / Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

14.12.2025

U Drinskoj ulici u Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije i ekipa hitne pomoći.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal „Avaz“ kazali su da im nesreća nije prijavljena, što upućuje na to da nije bilo povrijeđenih te da je pričinjena samo materijalna šteta.

Tokom obavljanja uviđaja saobraćaj se ovom dionicom odvijao usporeno.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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