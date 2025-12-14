Saobraćajna nesreća u Drinskoj ulici: Policija i hitna pomoć na terenu

U Drinskoj ulici u Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije i ekipa hitne pomoći.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal „Avaz“ kazali su da im nesreća nije prijavljena, što upućuje na to da nije bilo povrijeđenih te da je pričinjena samo materijalna šteta.

Tokom obavljanja uviđaja saobraćaj se ovom dionicom odvijao usporeno.