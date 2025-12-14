Dvije osobe optužene za fingiranje saobraćajne nesreće s ciljem prevare osiguranja

Osnovni sud u Vlasenici potvrdio je optužnicu protiv M. M. i M. V., koje Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tereti za fingiranje saobraćajne nezgode s ciljem prevare osiguranja.

Prema navodima optužnice, oni su 4. februara 2023. godine u Milićima, po prethodnom dogovoru i u saizvršilaštvu, počinili krivično djelo prevare u osiguranju. Namjera im je bila da M. M. od Osiguravajućeg društva „Drina osiguranje“ a.d. Milići naplati osiguranu sumu.

Kako se navodi, u dogovoru su namjerno oštetili automobil golf, koji je bio u vlasništvu M. M. Vozilo je bilo osigurano policom auto-odgovornosti „Drina osiguranja“ a.d. Milići u periodu od 27. juna 2022. do 27. juna 2023. godine.

- Svjesni zabranjenosti svog djela i želeći njegovo izvršenje, u mjestu Bijela Rudina, opština Bileća, simulirali su saobraćajnu nezgodu - navedeno je u optužnici.

Optuženi su, prema istom dokumentu, namjestili vozila kako bi izgledalo da je došlo do sudara. Kontrolisanim kretanjem doveli su u sudarni položaj golf, kojim je upravljala M. M., i Citroen, za čijim je volanom bio M. V.

Citroen je bio u vlasništvu M. K. i također je bio osiguran policom auto-odgovornosti „Drina osiguranja“ a.d. Milići, u periodu od 31. oktobra 2022. do 31. oktobra 2023. godine.

- Nakon toga su simuliranu saobraćajnu nezgodu prijavili policijskim službenicima Policijske stanice Bileća - stoji u optužnici.

Dalje se navodi da je M. M. 10. februara 2023. godine, iako je znala da je nezgoda simulirana, podnijela prijavu štete iz osiguranja od auto-odgovornosti Osiguravajućem društvu „Drina osiguranje“ a.d. Milići, koje je prijavu evidentiralo.

Međutim, istragom je utvrđeno da se saobraćajna nezgoda nije dogodila na način kako je prijavljeno, nakon čega su optuženi prijavljeni nadležnim organima.