Određen jednomjesečni pritvor uhapšenima iz Holand Taxija: Poznat i identitet

Osobama koje su privedene u prošlosedmičnoj akciji u firmi Holand taxi, posebni odjel Vrhovnog suda je, na prijedlog federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, odredio jednomjesečni pritvor.

Kako nezvanično saznajemo, radi se o Adisi Ribić, Adnanu Ljunji, Jasminu Džemidžiću i Aldinu Rizvi.

Iz POSKOK-a su ranije saopćili da su u prostorije Federalne uprave policije na saslušanje privedene četiri osobe zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca.

Privremeno je i oduzeta određena dokumentacija relevantna za istragu. Sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taxi usluge.

Zaposlenici Holand taxija su i ranije bili mete istraga zbog organizovanog kriminala.

Tako je uhapšen taksista Haris Mujčinović koji je u oktobru ove godine i osuđen. On je potpisao sporazum o priznanju krivice prema kojem je osuđen na pet godina i sedam mjeseci zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te zbog nedozvoljenog držanje oružja.

Njemu je prilikom hapšenja pronađeno 100 kilograma droge u objektima koje koristi i oružje.