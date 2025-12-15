Mostar: Policija u pretresu apartmana zaplijenila kokain i marihuanu

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odjela za posebne namjene MUP-a HNK i Policijske stanice Mostar Centar, postupajući po ranije prikupljenim saznanjima i temeljem naredbe Općinskog suda u Mostaru, izvršili su u nedjelju pretres apartmana koji koriste D. B. (1995.) iz Mostara i Lj. Đ. (1990.) iz Podgorice, Crna Gora.

Tokom pretresa pronađeno je i uz potvrdu privremeno izuzeto oko 50 grama bijele tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, neutvrđena količina biljne tvari nalik na opojnu drogu cannabis, digitalna vaga, pribor za pakiranje te četiri mobilna telefona. Navedene osobe su uhapšene, a o svemu je upoznat nadležni tužitelj, saopćio je MUP HNK.

Dan ranije, 13. decembra policijski službenici su prilikom kontrole na području grada Mostara od osobe S. Š. (1999.) zaprimili dragovoljnu predaju PVC vrećice u kojoj su se nalazila četiri smotuljka s bijelom praškastom tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed, jedna PVC vrećica sa zeljastom tvari nalik na marihuanu te jedan smotuljak zeljaste tvari koji također asocira na marihuanu.

S. Š. je uhapšen te je nad njim provedena kriminalistička obrada, a o svim poduzetim mjerama i radnjama obaviješten je nadležni tužitelj.