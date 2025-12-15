Predmet u vezi tragedije u Jablanici dostavljen POSKOK-u!

Nakon provedenih svih istražnih radnji i nakon analize svih prikupljenih dokaza, naročito s aspekta stvarne nadležnosti za daljnje postupanje, predmet koji je formiran povodom tragedije koja se desila na području Jablanice dostavljen je Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužiteljstva F BiH (POSKOK).

Ovu informaciju je za „Avaz“ danas potvrdila Ana Rajič, glasnogovornica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, čiji je tužilački tim Područnog ureda u Konjicu provodio i poduzimao istražne radnje iz svog naloga o provođenju istrage.

Podsjetimo, u prethodnom periodu su obavljena su brojna vještačenja i to po vještacima rudarske, geodetske, geološke i finansijske struke, a prikupljeni su podaci od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i podaci od drugih institucija i službi za kojima se ukazala potreba.

Također, saslušan je određen broj osoba u svojstvu svjedoka, te su ispitani svi osumnjičeni.

Podsjećamo da su istragom obuhvaćeni jedna pravna osoba, privredno društvo i četiri fizičke osobe i to zbog postojanja osnova sumnje za počinjenje krivičnih djela (KD) „Zloupotreba položaja ili ovlasti“ u stjecaju sa KD „Teški slučajevi izazivanja opće opasnosti“, KD „Onečišćenje okoliša“ i KD „Nesavjestan rad u službi“ KZ F BiH.

Istragom su, poznato je, obuhvaćeni kompanija „Sani“ u čijem je vlasništvu sporni kamenolom, iznad naselja Donja Jablanica, kao i vlasnik te firme, Dženan Honđo te trojica kantonalnih inspektora Ministarstva privrede HNK.

Od kataklizme u Jablanici prošlo je više od 14 mjeseci. Tog 4. oktobra prošle godine smrtno je stradalo 19 osoba, 18 na području Donje Jablanice i jedna u selu Zlate.