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SARAJEVO

Nesreća kod GRAS-a: Velika materijalna šteta na vozilima

U Sarajevu se danas desila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Nesreća u Sarajevu - Avaz
S. S.

15.12.2025

U Sarajevu se danas desila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.

Nesreća se desila kod GRAS-a, a na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.

Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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