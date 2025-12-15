Nesreća kod GRAS-a: Velika materijalna šteta na vozilima

U Sarajevu se danas desila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.
Nesreća se desila kod GRAS-a, a na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.
Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.
SARAJEVO
U Sarajevu se danas desila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila
U Sarajevu se danas desila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila.
Nesreća se desila kod GRAS-a, a na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.
Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.
OPTIMISTIČNI I OPREZNI