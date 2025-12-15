Advokat Anisa Kalajdžića se protivi produženju pritvora: Rekao da njegov branjenik ima simptome psihičkog sloma

U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je pred Sudskim vijećem u sastavu Darko Zovko, predsjednik, Danijela Dalipagić Rizvanović, sudija izvjestilac te Alen Džaferagić, član, održano ročište povodom odlučivanja za produženje pritvora, na prijedlog Tužilaštva HNK, za još dva mjeseca prema osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1. KZ Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa krivičnim djelom „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“. Kalajdžića koji je u pratnji sudske policije doveden na ročište iz pritvorske jedinice KPZ-a Mostar sada zastupa Ibro Bulić, advokat po službenoj dužnosti. Osporavao kvalifikaciju femicida On je kazao "da odbrana neće sporiti da je njegov branjenik preduzeo radnju usmrćenja oštećene", te je osporavao pravnu kvalifikaciju krivičnog djela koje se njegovom branjeniku stavlja na teret.

- Želimo već sada ukazati na činjenicu da su i Tužilaštvo i Sud bez preciznije ocjene dokaza uspostavili najtežu moguću pravnu kvalifikaciju događaja kao krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1. KZ Federacije Bosne i Hercegovine-naveo je Bulić, naglasivši da je time učinjena nepopravljiva šteta njegovom branjeniku. Potom je navodio razlike između rodno-zasnovanog ubistva, često nazvanog femicid i ubistva iz člana 166. KZ F BiH. Također, ukazao je na, kako je rekao, činjenicu koja se tiče procesnog karaktera, a to je da je Tužilaštvo protivno odredbama člana 32. ZKP de facto izvršilo spajanje dva krivična postupka, ovaj koji se nalazi u početnoj fazi istrage i onaj po potvrđenoj optužnici koja datira od maja ove godine, a koja se, podsjetimo, odnosi na produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti. Zatražio neuropsihijatrijski pregled U konačnici, on se usprotivio produženju pritvora te je naveo kako njegovog branjenika nakon izvršenog djela karakterišu simptomi depresije, paničnih napada, suicidalne opsesije, pokušaj samoubistva, dezorjentiranost...što sve ukazuje na psihički slom, zatraživši hitni neuropsihijatrijski pregled.

Bulić je, pak, na samom početku ročišta rekao da mu nisu uz prijedlog dostavljeni dokazi, ali da će se, ipak, moći izjasniti. Na upit predsjednika Sudskog vijeća, tokom ročišta, Bulić je potvrdio da ga je sudija izvjestitelj telefonski kontaktirao i ponudio mu da izvrši uvid u spis. Međutim, rekao je da zbog kratkoće vremena to nije u mogućnosti te da će se moći izjasniti, uz napomenu da je obaveza tužitelja da odbrani dostavi dokaz. Novi dokaz Postupajuća kantonalna tužiteljica, Vesna Pranjić, koja je u cijelosti ostala pri prijedlogu za produženje pritvora navela je da je kao novi dokaz, u međuvremenu, dostavljen iskaz svjedokinje N.M. (oštećena u predmetu produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti op.a.) te da su naređena brojna vještačenja od neuropsihijatrijskog do balističkog, DNK, DNA te druga čiji rezultati još nisu dostavljeni. Pranjić je istaknula da Tužilaštvo nije sporilo da odbrana izvrši uvid u dokaze te da su imali tu mogućnost. Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško,a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnh djela, ubistava na štetu žena. Podsjetimo, Kalajdžiću je određen jednomjesečni pritvor, počevši od 16.novembra u 18.45 sati kada je lišen slobode nakon što je 45 minuta prije iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. S nesretnom djevojkom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca. Ubistvo u Mostaru Na teret mu se stavlja da je tada na autobusnoj stanici u Mostaru, na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Jahić koja je tu trenirala.