Saobraćajna nesreća kod GRAS-a: Jedna osoba povrijeđena

U Sarajevu se danas oko 13 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila, a vozila su dugo ostala na kolovozu zbog trajanja uviđaja.



Kako je za portal „Avaza“ potvrdio MUP Kantona Sarajevo, jedna osoba se javila za ljekarsku pomoć. Nakon obavljenih pregleda konstatovane su lakše tjelesne povrede.

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