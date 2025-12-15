Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Saobraćajna nesreća kod GRAS-a: Jedna osoba povrijeđena

Na vozilima je nastala velika materijalna šteta

Nesreća u Sarajevu. A. Ovčina / Avaz

Piše: Marko Aždajić

15.12.2025

U Sarajevu se danas oko 13 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila, a vozila su dugo ostala na kolovozu zbog trajanja uviđaja.


Kako je za portal „Avaza“ potvrdio MUP Kantona Sarajevo, jedna osoba se javila za ljekarsku pomoć. Nakon obavljenih pregleda konstatovane su lakše tjelesne povrede.

Mjesto nesreće. Avaz

Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta. Službe su morale obaviti detaljan uviđaj, što je dodatno usporilo saobraćaj u ovom dijelu grada.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.