Saobraćajna nesreća kod GRAS-a: Jedna osoba povrijeđena

U Sarajevu se danas oko 13 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila, a vozila su dugo ostala na kolovozu zbog trajanja uviđaja.
SARAJEVO
Na vozilima je nastala velika materijalna šteta
Nesreća u Sarajevu. A. Ovčina / Avaz
U Sarajevu se danas oko 13 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila, a vozila su dugo ostala na kolovozu zbog trajanja uviđaja.
Kako je za portal „Avaza“ potvrdio MUP Kantona Sarajevo, jedna osoba se javila za ljekarsku pomoć. Nakon obavljenih pregleda konstatovane su lakše tjelesne povrede.
Mjesto nesreće. Avaz
Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta. Službe su morale obaviti detaljan uviđaj, što je dodatno usporilo saobraćaj u ovom dijelu grada.