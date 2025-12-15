Ubici Anisu Kalajdžiću produžen pritvor za još dva mjeseca: Iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić iz Kalesije

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru danas je nakon održanog ročišta, kako je potvrđeno za „Avaz“, uvažilo prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te je donijelo rješenje prema kojem je za još dva mjeseca produžen pritvor prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara.

On se osnovano sumnjiči da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1. KZ Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa krivičnim djelom „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“.

Kalajdžić se u pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog zavoda Mostar nalazi od 16.novembra, kada je lišen slobode nakon što je tog dana oko 18 sati iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. S nesretnom djevojkom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca.