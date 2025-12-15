Detalji presude: Načelnik prijedorske policije ubijen da bi se nastavila neometana prodaja droge

Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Dalibor Railić i drugi, kojom su izrečene višegodišnje zatvorske kazne za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor, Radenka Bašića, te za krivična djela povezana s međunarodnom trgovinom opojnim drogama.

Prema presudi, Aleksandar Miljatović osuđen je na 34 godine zatvora zbog teškog ubistva Radenka Bašića, dok je Dalibor Railić, označen kao nalogodavac, osuđen na jedinstvenu kaznu od 29 godina zatvora. Sud je naveo da je Railić, radi zaštite kontinuiranog i neometanog obavljanja kriminalnih aktivnosti vezanih za preprodaju droge, podstrekavao Miljatovića na izvršenje ubistva, koje je potom i počinjeno.

U istom predmetu, Mirjana Vujović osuđena je na tri godine i šest mjeseci zatvora, a Željko Simić na tri godine zatvora, zbog neovlaštenog prometa opojnim drogama. Sud je naveo da su Railić, Vujović i Simić učestvovali u međunarodnoj prodaji, transportu i stavljanju u promet opojnih droga, uključujući kokain, dok je Railić dodatno osuđen i za promet droge Cannabis sativa L.

Sud BiH je istovremeno odlučio produžiti pritvor Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, koji može trajati najduže još devet mjeseci, odnosno do 15. septembra 2026. godine, ili do nove odluke Suda.

Radenko Bašić, načelnik Sektora kriminalističke policije PU Prijedor, ubijen je u martu 2022. godine u prijedorskom naselju Pećani, dok je u ranim jutarnjim satima odlazio na posao. Nakon ubistva, policija je blokirala šire područje Prijedora i privela više osoba u okviru opsežne istrage.

Uoči izricanja presude, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izašli su na ulice u više gradova, zaustavljali saobraćaj i uključivali rotaciona svjetla na službenim vozilima, odajući počast ubijenom kolegi.

Sud je u saopćenju naveo i da su pojedini optuženi oslobođeni dijela optužbi, uključujući one za organizovani kriminal i pranje novca, jer su se te tačke optužnice temeljile isključivo na dokazima pribavljenim putem enkriptirane aplikacije Sky ECC, bez dodatne potvrde drugim dokazima.

Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba.