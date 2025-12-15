Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Mrtav muškarac pronađen u automobilu u selu Đubrani kod Mostara

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a poduzete su sve neophodne istražne radnje

Mrtav muškarac pronađen u automobilu. Bljesak

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

15.12.2025

U selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara večeras je pronađeno beživotno tijelo muške osobe.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što je tijelo uočeno u automobilu, odmah je na lice mjesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni ljekar samo mogao konstatirati smrt.

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.

# MUP HNK
# TIJELO
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.