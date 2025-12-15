Opljačkana kladionica na Čengić Vili, policija izašla na teren

U sarajevskom naselju Čengić Vila večeras je opljačkana kladionica Premier.

Kako je potvrđeno za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, prijava je zaprimljena u 21:10 sati.

- U 21:10 sati zaprimljena je prijava i ista se odnosi na ulicu Bulevar Meše Selimovića, broj 35. U toku su policijske aktivnosti na terenu - saopćeno je iz MUP-a KS.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole, a šire područje oko kladionice je osigurano. Više informacija bit će poznato nakon završetka uviđaja.