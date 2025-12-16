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SUDAR TRI VOZILA

U stravičnom udesu kod Velike Kladuše povrijeđena braća Veladžić: Nalaze se u komi, hitno im potrebna krv

Upućen je hitni poziv svim dobrovoljnim davaocima krvi da se jave u Kantonalnu bolnicu u Bihaću

Braća Veladžić u komi. Facebook / GP Maljevac

Dž. R.

16.12.2025

U nedjelju navečer desila se teška saobraćajna nesreća kod Velike Kladuše, u mjestu Purići, u kojoj su braća Ado i Mirzet Veladžić teško povrijeđeni i nalaze se u komi, dok su putnici iz drugog vozila operisani i van životne opasnosti.

Do saobraćajne nesreće je došlo usljed sudara tri putnička motorna vozila, od kojih su dva imala bosanskohercegovačke, a jedno slovenske registarske oznake.

Kako piše GP Maljevac, automobil marke Škoda frontalno se sudario sa automobilom marke Audi u kojem su se nalazila braća Veladžić.

Prema informacijama iz Kantonalne bolnice Bihać, braća Veladžić nalaze se u komi i u izuzetno kritičnom su stanju, dok su mladići koji su se nalazili u vozilu marke Škoda van životne opasnosti.

Na apel sestre braće Veladžić, upućen je hitni poziv svim dobrovoljnim davaocima krvi da se jave u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Policijski službenici su završili uviđaj tokom noći.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# VELIKA KLADUŠA
# ADO VELADŽIĆ
# MIRZET VELADŽIĆ
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