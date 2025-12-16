Zbog ubistva supruge i ilegalnog oružja Koljić osuđen na 19 godina zatvora

Kantonalni sud u Bihaću izrekao je prvostepenu, nepravosnažnu presudu kojom je Mehmedalija Koljić iz Ključa osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina zbog ubistva supruge i neovlaštenog nabavljanja i posjedovanja vatrenog oružja i municije. Sud je utvrdio da je krivično djelo počinjeno poluautomatskim pištoljem iz kategorije B, koji je optuženi držao bez važeće dozvole.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Koljiću je stavljeno na teret krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, na štetu Koljić Dijane, kao i krivično djelo neovlaštenog nabavljanja, posjedovanja i držanja oružja i municije iz člana 73. stav 1. tačka a) Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Tokom glavnog pretresa izvedeno je više desetina materijalnih dokaza, saslušan veći broj svjedoka te sedam vještaka, na osnovu čega je sud utvrdio da je Koljić 27. decembra 2024. godine oko 00:50 sati, u porodičnoj kući u naselju Velagići, općina Ključ, iz poluautomatskog pištolja usmrtio svoju suprugu, pri čemu je oružje posjedovao bez važeće dozvole.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će, nakon zaprimanja pismenog otpravka presude, izjaviti žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH u pogledu izrečene kazne zatvora, smatrajući da ona nije adekvatna težini počinjenih krivičnih djela - istakli su iz Tužilaštva USK.