U saobraćajnoj nesreći u Hercegovini povrijeđeno šest osoba

Šest osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu oko 11:30 sati na magistralnoj cesti Tomislavgrad – Posušje, u mjestu Kovači.

Kako je saopćeno iz MUP-a Hercegbosanskog kantona, u saobraćajnoj nezgodi učestvovala su tri vozila - dva putnička automobila i jedan kamion, a povrijeđeno je šest osoba kojima je ukazana pomoć u Domu zdravlja u Tomislavgradu.

Dvije osobe su, zbog težine povreda, prevezene u Kantonalnu bolnicu u Livnu na dalje liječenje.

Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta.

Zbog saobraćajne nesreće na ovom dijelu ceste došlo je do zastoja u saobraćaju, koji je trajao oko sat i po, dok nije završen uviđaj.

Također, iz MUP-a su upozorili da su kolovozi mokri te da je vožnju i brzinu potrebno prilagoditi saobraćajnim propisima i uslovima na cesti.