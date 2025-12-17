Oteo muškarca, odvezao ga u svom automobilu i pretukao ga: Poznat identitet osumnjičenog

U Policijsku upravu Grude jučer je u 12:50 sati pristupio muškarac inicijala D.Č., rođen 1978. godine iz Gruda.

On je prijavio da ga je muškarac inicijala M.M., rođen 1986. godine, iz Gruda sjeo u svoj automobil marke Mercedes i odvezao prema mjestu Cere, općina Grude, gdje ga je i fizički napao i pri tome mu nanio vidljive povrede u predjelu lica.

- Isti je u prijavi naveo i da mu je prijavljeni otuđio mobilni telefon marke „Huawei”, bh. osobnu iskaznicu te njemačku vozačku dozvolu. Istom je u DZ Grude pružena liječnička pomoć, nakon čega je upućen na daljnje liječenje na CUM Mostar. O navedenom događaju je upoznat dežurni tužitelj ŽT ŽZH koji je ovlastio policijske službenike PU Grude za poduzimanje mjera i radnji na okolnosti razrješenja kaznenog djela ”Oduzimanje tuđe pokretnine” iz članka 291. KZ F BiH, u vezi s kaznenim djelom ”Nasilničko ponašanje” iz članka 362. KZ F BiH. U 13,40 sati u prostorije PU Grude pristupio je prijavljeni M.M. Policijski službenici PU Grude su na mjestu događaja izvršili očevidne radnje, te su po ishođenju Naredbe za pretres od Općinskog suda Ljubuški, izvršili pretragu stare obiteljske kuće, stana, te osobnih vozila koje koristi prijavljeni, pri čemu su pronađena tri (3) komada streljiva, kao i određena količinu suhe zeljaste tvari koja svojim svojstvima asocira na opojnu drogu marihuanu – potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.

Muškarac M.M. je uhapšen i nad njim je zavedena kriminalistička obrada.

Policijski službenici PU Grude će po kompletiranju predmeta protiv M.M. Kantonalnom tužilaštvu ZHK uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ”Oduzimanje tuđe pokretnine” iz članka 291. KZ F BiH, u vezi s krivičnim djelom ”Nasilničko ponašanje” iz članka 362. KZ F BiH te Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239. KZ FBiH.

Kako portal „Avaza“ neslužbeno saznaje osumnjičen je Marko Miloš za kojim je izdata potjernica MUP-a RH za pokušaj ubistva.