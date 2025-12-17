Uhapšen Elmedin Garišić: Pronađeno mu 15 kilograma droge, ranije osuđivan u slučaju ubistva Farisa Pendeka

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su na području Kantona Sarajevo danas su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, realizovali višemjesečnu akciju kodnog imena „Avenija“, tom prilikom slobode su lišili lice inicijala E.G. (1987.).

Kako je nezvanično potvrđeno za "Avaz" riječ je Elmedinu Gradišiću, koji je ranije osuđen za pomaganje Ademu Šumanu nakon što je ubio Farisa Pendeka.

Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. i „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373 KZ FBiH. Ovo lice je također osuđeno na jednu godinu zatvora za krivično djelo za “Pomoć učinitelju nakon učinjenja krivičnog djela” iz člana 346. stav 3 Krivičnog zakona FBiH u predmetu ubistva Farisa Pendeka.

Prilikom relizacije Naredbe izvršen je pretres lica, stana i vozila, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 10 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Amfetamin, oko 5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cannabis, falsifikovani dokument R Slovenije, vage za precizno vaganje, pribor za pakovanje, veći broj mobilnih telefonskih aparata kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije gdje će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato nadležnom Tužilaštvu.