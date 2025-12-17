Žena osuđena na 18 godina zatvora: Vrbovala maloljetnice i tri žene na prostituciju

Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona od 09.07.2025. godine, Kantonalni sud u Zenici je jučer donio nepravomoćnu osuđujuću presudu protiv lica inicijala V.E., zbog dva krivična djela „trgovine ljudima“ iz člana 210 a) stav 2. KZ FBiH u stjecaju sa tri krivična djela „trgovine ljudima“ iz člana 210 a) stav 1. KZ FBiH, a u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Ona je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina, što je u vremenskom periodu od juna 2023. godine do 24.04.2024. godine na području grada Zenica, u svrhu iskorištavanja druge osobe, radi zarade, i to dvije maloljetne i tri punoljetne ženske osobe primala kod sebe u stan radi iskorištavanja, vrbovala iste i predavala različitim muškarcima radi prostitucije, poticala druge ženske osobe na pružanje seksualnih usluga, omogućavala različitim muškim osobama korištenje seksualnih usluga koje je organizovala i vodila, na način da je sa različitim muškarcima dogovarala mjesto i vrijeme korištenja seksualnih usluga putem telefona, Facebook Messengera, sastajala se sa istima, te na svom mobilnom telefonskom aparatu pokazivala fotografije različitih djevojaka i upoznavala ih o cijenama seksualnih usluga za svaku djevojku pojedinačno, na način da je djevojke klasirala po cijenema, pa nakon što bi korisnici usluga pristali na cijenu i odabrali djevojku koju žele za seks, dogovarala vrijeme kada će odabrana djevojka izvršiti seksualne usluge koje je dogovorila.

Kako se navodi, korisnici bi dolazili u naznačene stanove kao i druge dogovorene lokacije u Zenici, gdje bi ih dočekivala i istima odmah naplaćivala dogovoreni iznos novca, a korisnici bi ulazili u sobu gdje je predavala jednu od dogovorenih djevojaka, nakon čega je napuštala stan ili ostajala u stanu, ili u drugoj prostoriji.