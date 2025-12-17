Uhapšena tri državljanina Srbije: U tunelu Bukovica skrnavili natpis sa crnogorskim sloganom i simbolima

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje postupali su po prijavi građana da su nepoznata lica, u tunelu Bukovica u selu Njeguši, skrnavila natpis sa crnogorskim sloganom i simbolima.

Brzim operativnim mjerama i radnjama na terenu, identifikovano je i zaustavljeno vozilo registarskih oznaka Republike Srbije, u kojem su se nalazili državljani Republike Srbije: I.Š. (25), P.M. (25), V.S. (29), P.J. (29) i K.M. (25).

Navedena lica su dovedena u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje radi prikupljanja obavještenja na okolnosti događaja.

Po okončanju službenih mjera i radnji, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela, već da se u radnjama ovih lica cijeni postojanje prekršaja.

Zbog počinjenih prekršaja iz člana 19 Zakona o javnom redu i miru (vrijeđanje po osnovu nacionalne pripadnosti), policijski službenici su lišili slobode državljane Republike Srbije: P.M. (25) iz Inđije, V.S. (29) iz Novog Sada i K.M. (25) iz Beograda.

Oni se sumnjiče da su se 14. decembra, oko 18 sati, na regionalnom putu Trojica–Njeguši, u mjestu Njeguši, opština Cetinje, zaustavili u pomenutom tunelu i preko grafita sa natpisom „Da je vječna Crna Gora“, koristeći sprej crne boje, ispisali riječi „Crna Gora Srpska Sparta“, kao i znak sa četiri slova „S“, čime su počinili navedeni prekršaj.

Privedeni su u zakonskom roku nadležnom sudu za prekršaje u Cetinju i oglašeni krivim, saopćila je crnogrska policija.