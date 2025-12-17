U Hrvatskoj upucao i prebio policajca, pa ga pokušao pregaziti motorom: Ovo je Marko Miloš koji je uhapšen danas u BiH

U Bosni i Hercegovini danas je uhapšen Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubistva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu.

Miloš je, podsjetimo uhapšen danas u Grudama zbog više krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, saopćila je policija navodeći samo inicijale uhapšenog.

Portal „Avaza“ danas je objavio vijest da je riječ o Marku Milošu. Policijski dužnosnik je Hini potvrdio kako se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu.