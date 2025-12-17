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JOŠ NIJE IZRUČEN

U Hrvatskoj upucao i prebio policajca, pa ga pokušao pregaziti motorom: Ovo je Marko Miloš koji je uhapšen danas u BiH

Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su Budića pokušali pregaziti motorom

Marko Miloš: Tokom ranijih godina. MUP RH

A. O.

17.12.2025

U Bosni i Hercegovini danas je uhapšen Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubistva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu.

Miloš je, podsjetimo uhapšen danas u Grudama zbog više krivičnih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, saopćila je policija navodeći samo inicijale uhapšenog.

Portal „Avaza“ danas je objavio vijest da je riječ o Marku Milošu. Policijski dužnosnik je Hini potvrdio kako se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu.

Potjernica za Milošem. Screenshot

Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. godine pravomoćno osudio na osam, a sudionika Vlatka Radića na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva Budića u centru Splita 2007. godine.

Budić, koji nije bio na dužnosti, primijetio je Miloša i Radića kako razbijaju parkirani automobil, prišao im je i predstavio se kao policajac. Miloš je tada nasrnuo na Budića, a potom pucao u njega iz pištolja.

Pogodio ga je u natkoljenicu, a zatim ga najmanje šest puta udario pištoljem po glavi. Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su Budića pokušali pregaziti motorom.

Hrvatske vlasti su raspisale su potjernicu za dvojcem koji su se sklonili u BiH. Vlasti BiH nisu ih izručili jer posjeduju i bosanskohercegovačko državljanstvo, prenosi Dnevnik.hr.

# GRUDE
# HRVATSKA
# BIH
# MARKO MILOŠ
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