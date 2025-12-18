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POTVRDIO MUP ZDK

Teška saobraćajna nesreća kod Zenice, učestvovalo pet vozila

Iz jednog vozila lice je prevezeno u Kantonalnu bolnica Zenica na ukazivanje pomoći

Mjesto nesreće. Čitatelj

Piše: Dženana Redžepagić

18.12.2025

Rano jutros, oko 7 sati, na magistralnom putu M-17 u mjestu Jelina kod Zenice desila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo pet putničkih motornih vozila.

- U 06,55 sati na putu M-17 u mjestu Jelina, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo pet putničkih motornih vozila. Iz jednog vozila lice je prevezeno u Kantonalnu bolnica Zenica na ukazivanje pomoći. Na licu mjesta vrši se uviđaj - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen do okončanja uviđaja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce zbog čega se očekuju kilometarske kolone vozila.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# NEMILA
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