Teška saobraćajna nesreća kod Zenice, učestvovalo pet vozila

Rano jutros, oko 7 sati, na magistralnom putu M-17 u mjestu Jelina kod Zenice desila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo pet putničkih motornih vozila.

- U 06,55 sati na putu M-17 u mjestu Jelina, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo pet putničkih motornih vozila. Iz jednog vozila lice je prevezeno u Kantonalnu bolnica Zenica na ukazivanje pomoći. Na licu mjesta vrši se uviđaj - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen do okončanja uviđaja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce zbog čega se očekuju kilometarske kolone vozila.