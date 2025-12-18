U brojnim školama širom TK dojavljene bombe, nastava za prvu smjenu obustavljena

U brojnim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona zaprimljene su dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama unutar školskih objekata, koje su, prema dostupnim informacijama, stigle putem elektronske pošte od zasad nepoznate osobe ili više njih.

Zbog sigurnosnih prijetnji učenici i zaposleni su odmah evakuisani, dok policijske snage provode sve potrebne mjere i aktivnosti radi provjere navoda i osiguranja objekata.

Oglasila se Vlada TK

Povodom zaprimljenih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, obavijestila je javnost da su policijski službenici odmah izašli na teren te poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem provjere navoda i osiguranja objekata.

- Sve aktivnosti se provode u skladu s važećim zakonskim i sigurnosnim procedurama. Uprave škola i nastavno osoblje postupaju odgovorno i u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a sigurnost učenika, nastavnika i ostalih uposlenika za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet. Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama - kazali su iz Vlade TK.