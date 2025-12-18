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PROVODE SE MJERE

U brojnim školama širom TK dojavljene bombe, nastava za prvu smjenu obustavljena

Zbog sigurnosnih prijetnji učenici i zaposleni su odmah evakuisani

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Dž. R.

18.12.2025

U brojnim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona zaprimljene su dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama unutar školskih objekata, koje su, prema dostupnim informacijama, stigle putem elektronske pošte od zasad nepoznate osobe ili više njih.

Zbog sigurnosnih prijetnji učenici i zaposleni su odmah evakuisani, dok policijske snage provode sve potrebne mjere i aktivnosti radi provjere navoda i osiguranja objekata.

Oglasila se Vlada TK

Povodom zaprimljenih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, obavijestila je javnost da su policijski službenici odmah izašli na teren te poduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem provjere navoda i osiguranja objekata.

- Sve aktivnosti se provode u skladu s važećim zakonskim i sigurnosnim procedurama. Uprave škola i nastavno osoblje postupaju odgovorno i u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a sigurnost učenika, nastavnika i ostalih uposlenika za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet. Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama - kazali su iz Vlade TK.

Obustavljena nastava

Nadležni također obavještavaju roditelje i staratelje da je iz sigurnosnih razloga, nastava u prvoj smjeni obustavljena.

- Nakon okončanja policijskih provjera te u skladu s procjenama nadležnih službi, nastavni proces će biti nastavljen u drugoj smjeni. O svim relevantnim i provjerenim informacijama roditelji će, ukoliko bude potrebe biti blagovremeno informisani putem uprava škola - dodali su iz Vlade TK.

Prema nezvaničnim informacijama, dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama su uglavnom upućene putem e-mail adresa, a ista situacija se odvija i u školama širom Republike Srpske.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK pozivaju javnost na smirenost i odgovorno ponašanje, te apeliraju da se informacije prate isključivo putem zvaničnih i provjerenih izvora. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena.

# BOMBE
# DOJAVE
# TUZLANSKI KANTON
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