Kriminal u Bosnalijeku: Sud BiH osudio Nedima Uzunovića na 10 godina zatvora

Zbog slučaja Bosnalijek, Sud BiH osudio je Nedima Uzunovića na deset godina zatvora, a presuda nije pravosnažna.

Ostalim optuženima Sud BiH je izrekao kaznu zatvora u trajanju od po jedne godine. Pravnom licu Bosnalijek izrečena je kazna u iznosu od 2,5 miliona KM.

Sud BiH je naložio oduzimanje imovinske koristi Uzunoviću. Imovina je vrijedna 2,8 miliona, a oduzet će mu se i kuća.

U ovom predmetu Uzunović i još 14 fizičkih i pravnih osoba teretilo se za organizovani kriminal, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, sklapanje štetnog ugovora i pranje novca, te druga djela koja su počinjena između 2005. i 2016. godine u kompaniji “Bosnalijek”.

Tužilaštvo je podiglo optužnicu 2023. godine, prema kojoj je Nedim Uzunović kao organizator, sa više drugih osoba, djelujući kao organizovana grupa, zbog ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, a suprotno interesima kompanije “Bosnalijek”, vršio finansijske transakcije putem više offshore kompanija registrovanih na Britanskim Djevičanskim otocima i Sejšelima, a za navodne marketinške ili konsultantske usluge koje nisu izvršene.

Pored Uzunovića tada je uhapšen profesor Ekonomskog fakulteta UNSA Mehmed Jahić i njegova supruga Elvira Jahić u okviru akcije “AS”.

Iz Tužilaštva su naveli da, prema prikupljenim dokazima, nezakonita imovinska korist u ovom predmetu sa koruptivnim krivičnim djelima, kao i pričinjena šteta iznosi više od 10,8 miliona KM.