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MUP TK

Oglasila se policija o dojavama bombi u školama

Poduzimaju se intenzivne mjere na rasvjetljavanju i identifikaciji pošiljaoca dojava

Evakuirani svi iz škola. Crna Hronika

Dž. R.

18.12.2025

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasila se povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama koje su jutros zaprimljene u više osnovnih i srednjih škola na području ovog kantona.

- Danas, 18. decembra 2025. godine, u jutarnjim satima Uprava policije MUP TK-a je zaprimila prijave da su u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona dobili e – mail u kojem se prijavljuje da su u školskim prostorima postavljene eksplozivne naprave.

Po prijavama postupaju policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica kao i policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK, te se poduzimaju intenzivne mjere na rasvjetljavanju i identifikaciji pošiljaoca predmetnih e-mailova, u saradnji sa drugim policijskim agencijama - saopćili su.

Iz MUP-a TK potvrđeno je da su svi objekti na koje su se odnosile dojave preventivno evakuisani, a sigurnosne provjere su u toku.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon okončanja policijskih aktivnosti i zvaničnih provjera na terenu.

# MUP TK
# EVAKUACIJA
# DOJAVA O BOMBI
# ŠKOLE
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