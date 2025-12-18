Oglasila se policija o dojavama bombi u školama

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasila se povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama koje su jutros zaprimljene u više osnovnih i srednjih škola na području ovog kantona.

- Danas, 18. decembra 2025. godine, u jutarnjim satima Uprava policije MUP TK-a je zaprimila prijave da su u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona dobili e – mail u kojem se prijavljuje da su u školskim prostorima postavljene eksplozivne naprave.

Po prijavama postupaju policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica kao i policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK, te se poduzimaju intenzivne mjere na rasvjetljavanju i identifikaciji pošiljaoca predmetnih e-mailova, u saradnji sa drugim policijskim agencijama - saopćili su.