Općinski sud u Tešnju donio presudu: Muškarac osuđen na 6 mjeseci zbog bludničenja nad djevojčicom

Slučajevi pedofilije, zlostavljanja maloljetne djece i bludnih radnji nad njima uznemiravaju stanovništvo BiH, a „Dnevni avaz“ nedavno je otkrio slučaj koji se dogodio u Tešnju. O tome smo pisali 13. decembra 2025. godine. Općinski sud u Tešnju, nakon održanog glavnog pretresa, 11. decembra 2025. godine donio je presudu protiv optuženog Edina Kotorića koji je proglašen krivim što je 27. marta 2022. godine u Tešnju, dok se djevojčica igrala sa svojim bratom u blizini kuće pozvao je i krijući se ispod stepeništa stavio je u svoje krilo te je dirao maloljetnicu, čime je počinio bludnu radnju prema djetetu.

Dio presude . Avaz Dio presude . Avaz

Ovaj događaj je okvalifikovan kao krivično djelo bludne radnje iz člana 208. stav 2., u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. Kako je navedeno u optužnici, on je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Individualna odgovornost Otac maloljetnog djeteta Meho Mulalić za „Dnevni avaz“ jučer je izjavio da, kao roditelj djeteta koje je bilo žrtva krivičnog djela, osjeća obavezu da reaguje smireno i odgovorno, posebno u situacijama kada se o ovom slučaju javno govori, od porodice osuđenog, kako kaže, bez potpunog uvida u činjenice.

Mulalić: Posjeduje dokaze . Ustupljena fotografija Mulalić: Posjeduje dokaze . Ustupljena fotografija

- Naglašavam da je u ovom predmetu donesena sudska presuda kojom je Edin Kotorić proglašen krivim. O činjenicama utvrđenim presudom ne želim i ne mogu polemisati na društvenim mrežama, niti u javnim raspravama. Ne optužujem članove porodice osuđenog niti smatram da oni snose odgovornost za njegovo djelo. Jedina odgovornost je individualna i odnosi se isključivo na osobu koja je za to krivično djelo osuđena pred sudom. Također, želim jasno reći da posjedujem dokaze koji su korišteni u postupku i dodatne dokaze koji će biti dostavljeni isključivo nadležnim institucijama. Smatram da javno iznošenje ili tumačenje dokaza van sudskih procedura nije ni odgovorno ni u interesu zaštite djece – rekao nam je Mulalić. Dostojanstvo djeteta - Moja borba nije lična, niti usmjerena protiv bilo koje porodice. Ona je isključivo borba roditelja za pravdu, za dostojanstvo mog djeteta i za to da se ovakva djela više nikada ne ponove nijednom djetetu. Sve dalje odgovore i postupke tražit ću isključivo putem zakonom predviđenih institucija. Želio bih da se zahvalim osobama koje su nam pružile punu podršku u ovim teškim trenucima za moju porodicu – rekao je Meho Mulalić za „Dnevni avaz“. Ipak, osim njegove bitke za dijete, Mulalić nam je kazao kako su njega Edinovi sinovi prijavili policiji, kako pretpostavlja zbog toga što je o ovom slučaju govorio javno, odnosno objavio na društvene mreže. Nije upoznat šta je navedeno u prijavi. Mulalić je nakon objave na društvenim mrežama dobijao poruke od porodica drugih žrtava koje su, kako tvrde, doživjele isto ili slično od Kotorića. „Dnevni avaz“ te navode nije mogao potvrditi u ovom momentu. Priznanje krivice „Dnevni avaz“ dobio je uvid u optužnicu, u kojoj se, između ostalog, navodi da na ročištu za izjašnjenje o krivici optuženi Edin Kotorić je izjavio da osporava krivicu za krivično djelo koje mu se stavlja na teret te je predmet proslijeđen postupajućem sudiji radi zakazivanja glavnog pretresa.