Ukinuta presuda protiv braće Abazi, predmet se vraća Kantonalnom sudu na ponovno suđenje

Uvažavanjem žalbi odbrana advokata Amira Hadžića za prvooptuženog Seada Abazija i advokatice Dijane Hasić-Kamarić za drugooptuženog Almedina Abazija ukinuta je prvostepena presuda i predmet se vraća Kantonalnom sudu na ponovno suđenje, saznaje portal „Avaza“. U Kantonalnom sudu Sarajevo u junu ove godine izrečena je prvostepena presuda kojom je Sead Abazi osuđen na tri godine i jedan mjesec zbog pokušaja ubistva Almedina Ramovića na Šipu. Almedin Abazi je kao saizvršilac osuđen na jednu godinu i šest mjeseci zatvora, dok je Adisa Salkić oslobođena optužbi za pomoć učinitelju nakon počinjenog krivičnog djela.

Advokat Amir Hadžić: Zastupa Seada Abazija . Avaz Advokat Amir Hadžić: Zastupa Seada Abazija . Avaz

- Prije oko mjesec i po dana na Vrhovnom sudu FBiH održana je sjednica Vijeća, a sada je došlo produženje pritvora zato što je ponovo ukinut, takva je procedura. Sada očekujemo da ćemo kroz nekoliko dana dobiti drugostepenu odluku, te ćemo vidjeti razloge zbog kojih je usvojena – kazao je Hadžić za „Avaz“. Podsjetimo, braća Sead Abazi i Almedin Abazi pokušali su ubiti Almedina Ramovića u sarajevskom naselju Šip 18. jula 2024. godine. Sukob pa pucnjava Prema navodima iz optužnice, do pucnjave je došlo nakon prethodnog sukoba koji su imali s Almedinom Ramovićem koji je došao pred njihovu kuću u ulici Alipašina te zajedno s još dvije nepoznate osobe fizički se sukobio sa Seadom, a kasnije i Almedinom. Braća Abazi su se nakon toga u večernjim satima odvezla u sarajevsko naselje Šip, znajući da se u jednom kafiću nalazi Almedin Ramović. Vidjevši braću, Ramović se uputio prema njihovom Golfu kojim su došli. Izvadio pištolj U optužnici se navodi da je Ramović prišao vozilu s lijeve strane, gdje je za upravljačem sjedio Almedin Abazi, te im se obratio riječima: „Šta se vi tu vrtite“, nakon čega je Sead izvadio pištolj Glok, kalibra devet milimetara, i prema Ramoviću ispalio četiri hica.

Sead Abazi, Adisa Salkić i Almedin Abazi . Društvene mreže Sead Abazi, Adisa Salkić i Almedin Abazi . Društvene mreže

U pucnjavi je Ramović zadobio povredu opasnu po život u vidu prostrjelne rane kuka i dvije lakše povrede, a riječ je o strijelnim ranama. Sead je potom izašao iz vozila i hodao mašući pištoljem.