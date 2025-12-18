Samedin Fišić osuđen na tri godine i šest mjeseci zbog droge

Samedin Fišić, nadimka Šišmiš osuđen je na tri godine i šest mjeseci zbog krivičnog djela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saznaje portal „Avaza“.

Fišić je uhapšen u akciji „Limit“ koja je sprovedena 2018. godine, a u kojoj je bilo čak 24 optuženih.

Kako je potvrdio sarajevski advokat Omar Mehmedbašić za „Avaz“, 18 osoba iz ovog predmeta dobili su dvije i po godine zatvora, te su dužni platiti 10.000 za naknadu, pojedinačno. Mehmedbašić je za „Avaz“ potvrdio da su svi optuženi potpisali sporazum o priznanju krivice.

Riječ je o dvije grupe koje su predvodili Samedin Fišić i Malik Mušanović, koji su nabavljali drogu, uglavnom amfetamin, ekstazi, marihuanu, spid i kokain.

Fišić, inače osoba s debljim policijskim dosjeom, angažirao je Vahidina Gakića, zvanog Pida, da nabavlja drogu, koju je skrivao u kućama u Sokolović-Koloniji u Sarajevu i u kafiću “Delux” u Hadžićima. Fišić je vrbovao Emira Milišića te Eldina Kusturu i njegovu nevjenčanu suprugu Arnelu Čukas da za njega čuvaju i prepakuju drogu. Paketići droge od po 1, 2, 5, 10 i 20 grama prodavani su po cijeni od po 10 i 30 KM. Fišićeva grupa uglavnom je poklopila crno tržište u Sarajevu, dok su za područje Tuzlanskog kantona angažirali Emira Bešlagića i Muju Čivića.

Optuženi u ovoj akciji su bili: Samedin Fišić, Malik Mušanović, Eldin Kustura, Anel Đono, Dževad Haskić, Eldin Veljković, Šemso Selimović, Alen Papić, Alem Kahrović, Sanin Džabija, Senadin Fišić, Vahidin Gakić, Emir Milišić, Ibro Elezović, Armia Tabak, Irsan Buzoku, Adi Kahvedžić, Jasmin Hamzić, Haris Bektešević, Dženan Kadrić, Sead Hanjalić, Jasmin Žunić, Muhamed Đonko i Jasmina Pintol.

Podsjećamo, 19. januara 2025. godine Fišić je ranjen u pucnjavi na području Ilidže, u Sarajevu, prilikom čega je zadobio tešku tjelesna povreda, u predjelu lijeve natkoljenice.

Pucnjava se desila na području Ilidže oko 14:20 sati, a na mjestu događaja se nalazio prevrnuti Porsche.

Tada je na njega pucao Senad Jukić, vlasnik ugostiteljskog objekta Walter u Sarajevu.

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je 18. juna 2025. godine optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Senada Jukića i Harisa Gadže. Jukić je optužen za krivična djela izazivanje opće opasnosti, nanošenje teških tjelesnih povreda a Gadžo za pomoć u izvršenju ovih krivičnih djela. Jukić se tereti i za nedozvoljeno držanje oružja.