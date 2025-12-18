Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Požar na Grbavici: Zapalio se stan, vatrogasci izašli na teren

Za sada nema informacija o uzroku požara

Požar na Grbavici. Radiosarajevo.ba

M. Až.

18.12.2025

U sarajevskom naselju Grbavica, u ulici Topal Osman Paše, večeras je izbio požar u jednom stanu.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade KS, tri vatrogasne ekipe brzo su izašle na teren i uspjele ugasiti vatru.

- Tri ekipe su izašle na teren i ugasile vatru. Trenutno se vraćaju nazad - rekli su iz Profesionalne vatrogasne brigade KS.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao ni da li ima povrijeđenih. Međutim, vatrogasci su vrlo brzo reagovali i požar je već lokalizovan.

# POŽAR
# GRBAVICA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.