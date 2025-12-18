Požar na Grbavici: Zapalio se stan, vatrogasci izašli na teren

U sarajevskom naselju Grbavica, u ulici Topal Osman Paše, večeras je izbio požar u jednom stanu.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade KS, tri vatrogasne ekipe brzo su izašle na teren i uspjele ugasiti vatru.

- Tri ekipe su izašle na teren i ugasile vatru. Trenutno se vraćaju nazad - rekli su iz Profesionalne vatrogasne brigade KS.

Za sada nema informacija o uzroku požara, kao ni da li ima povrijeđenih. Međutim, vatrogasci su vrlo brzo reagovali i požar je već lokalizovan.