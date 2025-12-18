Bužimkić i ostali: Čuli o ubistvu dva zarobljenika na liniji

Na suđenju za zločine na području Bosanske Krupe, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričali su kako su čuli da je poslije akcija bilo zarobljenih vojnika i da su neki odmah ubijeni.

Husnija Baltić kazao je da je, kao pripadnik Drugog bataljona 511. brigade, učestvovao u akciji na Osmači u kojoj je bilo zarobljenih.

- Nisam ih vidio, ali po pričama ih je bilo. Spominjala se brojka od 12 ljudi - rekao je svjedok.

Dodao je da je čuo da je dvojicu vojnika nakon zarobljavanja ubio komandir njegove čete Mirsad Komić, a da su dvojica poginula u borbi.

Svjedok je kazao da su drugi zarobljenici odvedeni u Pištaline, gdje je bila komanda brigade, kao i Vojna policija i pritvor, a da je on jedne prilike otišao da ih vidi iz znatiželje. Kako je naveo, vidio je četvoricu ili petoricu kod vrata.

- Pognute glave… Nisu bili skroz obučeni, da li su bili u donjem vešu… - rekao je Baltić.

Za ubistva najmanje 25 zarobljenih pripadnika takozvane "Vojske Republike Srpske" optuženi su Senad Bužimkić, Rizah Fajić, Almir Sefić, Ermin Kadić, Irfo Velagić, Suad Nesimović, Nedžad Ćehić i Nermin Porić, nekadašnji pripadnici 511. brigade Armije BiH.

Na pitanja branioca Dinka Veladžića kako zna da su u pritvoru bili zarobljenici sa Osmače ako ih nije vidio prilikom zarobljavanja, Baltić je pojasnio da je čuo da su oni tu dovedeni. Potvrdio je da mu je poznato da je bio zatvor i u kući Mašinovića. Svjedok je braniocu Ifetu Feragetu kazao da je u okviru istrage vođen na poligraf.

- Počeli su mi prišivati, što ja nisam pristao. Da sam ih ja vodio prema Pištalinama, da sam bio prisutan prilikom ubijanja, ja sam rekao da nisam - prisjetio se svjedok.

Tužiteljici Marijani Čobović je kazao da je dobrovoljno otišao na poligraf kako bi dokazao da nije učestvovao u onom što su navodili istražioci.