Audi košarkaša Crvene Zvezde propao kroz lift: U automobilu bila djeca, vatrogasci ih spašavali

Prava drama odvijala se danas u popodnevnim satima u Ulici Sazonova, gdje je hitnim službama prijavljena teška nezgoda u jednoj novogradnji na beogradskom Vračaru. Automobil u kojem se nalazila porodica ostao je zaglavljen između spratova garaže.

Kako saznaje Telegraf.rs, vozilo je registrovano na proslavljenog košarkaša Crvene zvezde Milka Bjelicu (Milko Bjelica), starog 41 godinu. Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice s Voždovca i Zvezdare. Ukupno 14 vatrogasaca-spasilaca, sa četiri vozila, zateklo je uznemirujući prizor – prednji dio automobila marke Audi bio je potpuno smrskan nakon što je lift, u trenutku izlaska vozila, nekontrolisano počeo propadati.

U vrijeme incidenta u automobilu su bile dvije odrasle osobe i dvoje djece, uzrasta četiri i pet godina. Iako su uspjeli izaći iz oštećenog vozila, porodica je ostala zarobljena u mračnoj kabini lifta, u prostoru između nivoa garaže.

- Situacija je bila izuzetno rizična jer lift nije bio stabilan. Djeca su bila vidno uplašena, ali su vatrogasci reagovali izuzetno profesionalno - naveo je izvor s mjesta događaja.

Spasilačke ekipe odlučile su da evakuaciju izvedu preko krova kabine lifta. Uz pomoć specijalnih produžnih ljestava, vatrogasci su jednog po jednog člana porodice izvukli na sigurno.

Svi su uspješno evakuisani iz garažnog prostora i odmah predati ekipi Hitne pomoći. Prema prvim informacijama, niko nije zadobio fizičke povrede, ali su i roditelji i djeca pretrpjeli snažan stres.

Nakon nezgode utvrđeno je da luksuzni Audi A6 glasi na bivšeg košarkaša Crvene zvezde Milka Bjelicu. Za sada nema zvanične potvrde da li se on nalazio u vozilu ili su automobil koristili članovi njegove porodice.

Policija i nadležne inspekcije obavit će uviđaj kako bi se utvrdilo da li je lift imao važeće ateste te zbog čega je došlo do otkazivanja sigurnosnog sistema, što je moglo završiti tragično.