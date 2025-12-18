Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut u tržnom centru u Beogradu

Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem. Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do ozbiljnijeg incidenta, piše Telegraf .

- Vujadin je mirno šetao tržnim centrom sa nekim momkom, nismo ga ni primijetili dok nismo čuli buku. To se desilo na prvom spratu – rekao je očevidac za Telegraf, dodajući:

- Bilo je jako neprijatno, odjednom su počeli da mu dobacuju, izgovarali su svakakve gadosti, a jedan od njih se i zaletio prema njemu. Vujadin se branio i nije htio da se skloni. Kada su vidjeli da ne bježi, nego da uzvraća, prestali su. Prijatelj ga je povukao i zajedno su otišli svojim putem.