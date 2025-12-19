Haos u Prijedoru: Kriminalci pokušali iznuditi novac i tukli sugrađanina

Pripadnici Policijske uprave Prijedor uhapsili su jučer, 18. decembra, Prijedorčane D.D. i S.M. zbog sumnje da su od sugrađanina pokušali iznuditi novac, pritom mu nanijevši povrede.

Kako je saopšteno iz prijedorske policije, oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela iznuda i tjelesna povreda.

- Navedena lica su krivična djela počinila na štetu jednog lica iz Prijedora od kojeg su pokušali iznuditi novac nanijevši mu pritom tjelesne povrede. U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.D. i S.M. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela - navode iz PU Prijedor.