Vozač autobusa pretukao maloljetnicu u Gradačcu

Maloljetnu djevojku inicijala E. S. (17) u ponedjeljak je u Gradačcu pretukao vozač autobusa Muamer Pašalić (48), nezvanično saznaje „Dnevni avaz“.

Prema našim informacijama, policija je zaprimila prijavu o ovome događaju te je na terenu ispitala svjedoke uznemirujućeg događaja.

Predatorsko ponašanje

Kako saznajemo, riječ je o javnom gradskom prijevozu, odnosno autobusu koji samo prevozi đake na određene relacije od kuće do škole. Prijevoznici su trojica braće koji se smjenjuju tokom vožnji, a Muamer Pašalić je zadužen za prijevoz đaka.

Incident se desio 15. decembra ove godine u 6.40 sati, a djeca koja su svjedoci događaja su prestravljena. Prema tvrdnjama svjedokinje, događaja (op.a. identitet poznat redakciji), napad na maloljetnicu dogodio se na glavnoj autobuskoj stanici u Gradačcu, a noć prije, navodno je vozač autobusa pokušavao napraviti još veći problem, kako bi prouzrokovao saobraćajnu nesreću, što mu nije uspjelo. Maloljetnica E. S. je zbog frustracije, provokacija i prijetnji vozača Pašalića, njemu pokazala srednji prst, što se vozaču očigledno nije dopalo, te je nasilno reagovao.

- On ju je ujutro iz autobusa ugledao. Poznajemo ga mnogo godina i uvijek se ponašao čudno i predatorski prema djevojčicama. Ugledao ju je i prijetio joj prvo verbalno, a potom je uhvatio za vrat i počeo je daviti i tući – priča naša sagovornica, čiji identitet ne želimo otkrivati s ciljem njene zaštite.

Kako saznajemo, majka djevojčice je pozvala policiju, a na licu mjesta su policijski službenici uzeli izjavu od svjedoka nemilog događaja. Potom su sačekali vozača i od njega uzeli izjavu. Navodno je vozač u tom momentu kazao kako je to djevojka zaslužila zbog pokazivanja srednjeg prsta. Djeca su bila prestravljena.

Teške povrede

Kako saznaje „Dnevni avaz“, maloljetnica je zadobila teške tjelesne povrede i otoke na vratu, zbog kojih je morala u bolnicu. Sva bolnička dokumentacija njenih povreda je, kako saznajemo, predata policijskim organima.

Maloljetnica je bila crvena u predjelu lica, te je imala na obrazu modricu.

Kako priča naša sagovornica, vozač autobusa koji je vozio prema gradu bio je ljutit, te se nikome nije obraćao, ali ništa nije slutilo da će napraviti ovakvo nešto. Tokom incidenta u autobusu je bilo tridesetak učenika osnovnih i srednjih škola.

Šest djevojčica koje su se nalazile pokraj napadnute maloljetnice, sklonile su se u ćošak autobusa zbog straha da možda i one neće biti napadnute. Pojedine djevojke koje su se nalazile na licu mjesta u momentu napada pokušale su razdvojiti vozača od djevojčice, ali još jednu je odgurnuo i udario je, poručivši joj da se ne miješa.

Prema nezvaničnim informacijama „Dnevnog avaza“, djevojčice su više puta prijavljivale roditeljima kako je ovaj vozač s njima pokušao flertovati, odnosno da se ponašao predatorski. Također, nezvanično saznajemo da je, navodno, jedna djevojčica bila seksualno napadnuta od Pašalića. Međutim, te informacije nismo mogli utvrditi.

Tim povodom kontaktirali smo i Muamera Pašalića, vozača autobusa.

- Nemam ja šta s vama pričati o tome, gospođo. Doviđenja, prijatno – kratko je rekao Pašalić za „Avaz“.

Šta kaže policija?

Kontaktirali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova policije Tuzlanskog kantona koji su nam kazali da moramo poslati upit s obzirom na to da riječ o događaju koji se desio prije nekoliko dana. Nažalost, odgovor na upit jučer nismo dobili. Iako smo kontaktirali PS Gradačac, uputili su nas na portparolku MUP-a TK, ali su nam potvrdili da su imali zaprimljenu prijavu o događaju.