Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRZA REAKCIJA POLICIJE

U Bihaću uhapšena osoba koja je prijetila ubistvom uposlenicima Kantonalne bolnice Bihać

Putem društvenih mreža najavila izvršenje masakra, odnosno prijetila ubistvom više osoba uposlenika Kantonalne bolnice Bihać

FUP: Uhapšena jedna osoba. FUP

FENA

19.12.2025

Policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala su 18. i 19. decembra, u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, identifikovali osobu Ć.A. (1982), nastanjenu u Bihaću, koja je putem društvenih mreža najavila izvršenje masakra, odnosno prijetila ubistvom više osoba uposlenika Kantonalne bolnice Bihać.

Brzom i koordiniranom reakcijom policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona i Federalne uprave policije, osoba je lišena slobode i kriminalistički obrađena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, saopćeno je iz Federalne uprave policije.

U nastavku postupanja, pod nadzorom policijskih službenika, osumnjičena osoba je smještena na Odjel neuropsihijatrije radi daljeg postupanja u skladu sa zakonom.

Federalna uprava policije naglašava da će i ubuduće odlučno reagovati na sve prijetnje koje ugrožavaju sigurnost građana i institucija, te pozivaju javnost da sve sumnjive aktivnosti prijave nadležnim organima.

# BIHAĆ
# FUP
# KANTONALNA BOLNICA BIHAĆ
# USK
# PRIJETNJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.