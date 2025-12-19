U Bihaću uhapšena osoba koja je prijetila ubistvom uposlenicima Kantonalne bolnice Bihać

Policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala su 18. i 19. decembra, u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, identifikovali osobu Ć.A. (1982), nastanjenu u Bihaću, koja je putem društvenih mreža najavila izvršenje masakra, odnosno prijetila ubistvom više osoba uposlenika Kantonalne bolnice Bihać.

Brzom i koordiniranom reakcijom policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona i Federalne uprave policije, osoba je lišena slobode i kriminalistički obrađena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, saopćeno je iz Federalne uprave policije.

U nastavku postupanja, pod nadzorom policijskih službenika, osumnjičena osoba je smještena na Odjel neuropsihijatrije radi daljeg postupanja u skladu sa zakonom.

Federalna uprava policije naglašava da će i ubuduće odlučno reagovati na sve prijetnje koje ugrožavaju sigurnost građana i institucija, te pozivaju javnost da sve sumnjive aktivnosti prijave nadležnim organima.