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UKAZANA MU POMOĆ

Vozač koji je napravio haos u Sarajevu pronađen i zadržan na Neuropsihijatriji

Vozač je automobilom ušao u pogrešan smjer, vozio trotoarom zbog čega su se pješaci morali sklanjati

Vozač pasata napravio haos u Sarajevu. Faktor

M. Až.

19.12.2025

Sarajevska policija pronašla je vozača koji je danas izazvao haos u naseljima Malta i Čengić Vila.

Kako je saopćeno, vozač je automobilom ušao u pogrešan smjer, vozio trotoarom zbog čega su se pješaci morali sklanjati, a zatim je, krećući se suprotnom trakom, udario u tri parkirana vozila, na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Nakon toga, udaljio se s mjesta događaja.

Srećom, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba.

Po pronalasku vozača, ukazana mu je hitna ljekarska pomoć, nakon čega je smješten na Kliniku za neuropsihijatriju radi daljnjeg zbrinjavanja.

# ČENGIĆ VILA
# SARAJEVO
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