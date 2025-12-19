Vozač koji je napravio haos u Sarajevu pronađen i zadržan na Neuropsihijatriji

Sarajevska policija pronašla je vozača koji je danas izazvao haos u naseljima Malta i Čengić Vila.

Kako je saopćeno, vozač je automobilom ušao u pogrešan smjer, vozio trotoarom zbog čega su se pješaci morali sklanjati, a zatim je, krećući se suprotnom trakom, udario u tri parkirana vozila, na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Nakon toga, udaljio se s mjesta događaja.

Srećom, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba.

Po pronalasku vozača, ukazana mu je hitna ljekarska pomoć, nakon čega je smješten na Kliniku za neuropsihijatriju radi daljnjeg zbrinjavanja.