Preminuo 19-godišnjak u Mostaru: Pao igrajući košarku i zadobio teške povrede

Mostar je zavijen tugom nakon vijesti da je 19-godišnji Dino Marić izgubio najvažniju bitku u svom životu.

Dino Marić je jučer, 18. decembra, preminuo nakon što je 80 dana proveo u komi. Prema riječima prijatelja, mladić je 27. septembra ove godine, dok je igrao košarku na betonskom terenu u Gnojnici, pao i zadobio teške povrede, nakon kojih je upao u komu, prenosi Mostarski.ba.