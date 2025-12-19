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TUŽNA VIJEST

Preminuo 19-godišnjak u Mostaru: Pao igrajući košarku i zadobio teške povrede

Dino Marić je preminuo nakon što je 80 dana proveo u komi

Dino Marić. Facebook

M. Až.

19.12.2025

Mostar je zavijen tugom nakon vijesti da je 19-godišnji Dino Marić izgubio najvažniju bitku u svom životu.

Dino Marić je jučer, 18. decembra, preminuo nakon što je 80 dana proveo u komi. Prema riječima prijatelja, mladić je 27. septembra ove godine, dok je igrao košarku na betonskom terenu u Gnojnici, pao i zadobio teške povrede, nakon kojih je upao u komu, prenosi Mostarski.ba.

Ova tužna vijest duboko je pogodila sve stanovnike Mostara, a posebno njegovu porodicu, prijatelje i školske kolege. Dino je pohađao osnovnu školu u Gnojnici, a zatim Srednju elektrotehničku školu „Salih-Salko Ćurić“ u Mostaru.

Iz oba obrazovna kolektiva su izrazili najdublje žaljenje zbog prerane smrti Dine, ističući njegove pozitivne vrline i predanost.

Iza Dine su ostali ožalošćeni otac, majka, brat, te brojna rodbina, prijatelji i poznanici.

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