Preminuo 19-godišnjak u Mostaru: Pao igrajući košarku i zadobio teške povrede

Mostar je zavijen tugom nakon vijesti da je 19-godišnji Dino Marić izgubio najvažniju bitku u svom životu.
Dino Marić je jučer, 18. decembra, preminuo nakon što je 80 dana proveo u komi. Prema riječima prijatelja, mladić je 27. septembra ove godine, dok je igrao košarku na betonskom terenu u Gnojnici, pao i zadobio teške povrede, nakon kojih je upao u komu, prenosi Mostarski.ba.
Ova tužna vijest duboko je pogodila sve stanovnike Mostara, a posebno njegovu porodicu, prijatelje i školske kolege. Dino je pohađao osnovnu školu u Gnojnici, a zatim Srednju elektrotehničku školu „Salih-Salko Ćurić“ u Mostaru.
Iz oba obrazovna kolektiva su izrazili najdublje žaljenje zbog prerane smrti Dine, ističući njegove pozitivne vrline i predanost.
Iza Dine su ostali ožalošćeni otac, majka, brat, te brojna rodbina, prijatelji i poznanici.