Novi detalji nesreće na magistralnom putu: Petero povrijeđeno, troje prevezeno na UKC

Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas oko 16 sati na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka, u mjestu Gornji Garevci.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nesreći učestvovao R.M. iz Prijedora upravljajući vozilom marke Passat u kojem su se nalazile još dvije maloljetne osobe, i M.B. iz Prijedora koji je upravljao vozilom Renault, stoji u saopćenju PU Prijedor.

Kako ističu, u ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede zadobili su vozač M.B., suvozač u istom vozilu S.B. iz Prijedora, kao i jedna maloljetna osoba, dok su lakše povrede zadobili vozač R.M i druga maloljetna osoba.