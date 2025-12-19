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DOGODILA SE DANAS

Novi detalji nesreće na magistralnom putu: Petero povrijeđeno, troje prevezeno na UKC

Sudarili su se Passat i Renault

Sa mjesta nesreće. Screenshot / Nezavisne novine

A. O.

19.12.2025

Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas oko 16 sati na magistralnom putu Prijedor – Banja Luka, u mjestu Gornji Garevci.

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nesreći učestvovao R.M. iz Prijedora upravljajući vozilom marke Passat u kojem su se nalazile još dvije maloljetne osobe, i M.B. iz Prijedora koji je upravljao vozilom Renault, stoji u saopćenju PU Prijedor.

Kako ističu, u ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede zadobili su vozač M.B., suvozač u istom vozilu S.B. iz Prijedora, kao i jedna maloljetna osoba, dok su lakše povrede zadobili vozač R.M i druga maloljetna osoba.

- Tri osobe sa teškim povredama prevezena su u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci – navode iz policije, pišu Nezavisne.

Napominju da Policijska uprava Prijedor poziva sve učesnike u saobraćaju na maksimalno poštovanje saobraćajnih pravila i propisa.

# UDES
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# PRIJEDOR-BANJA LUKA
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