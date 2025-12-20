Akcija MUP-a TK: Pronađena veća količina opojne droge i novca, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a te policijskih službenika PS Zapad, dana 19.12.2025. godine, radeći na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, u naselju Miladije u Tuzli, u vozilu u pokretu, uočili lice S.S. (1986) iz Živinica (koji je upravljao predmetnim vozilom) za kojim je raspisano osam aktivnih potraga policijskih i pravosudnih organa (od čega dvije potrage KPZ Zenica) a u vezi sa zloupotrebom i stavljanjem u promet opojnih droga, te preduzeli sve potrebne radnje u cilju zaustavljanja vozila, identifikacije lica u vozilu i vršenja drugih službenih radnji, kojom prilikom se S.S. oglušio o naredbe ovlaštenih službenih lica da zaustavi vozilo, te se pokušao udaljiti vozilom, nakon čega je intervencijom policijskih službenika zaustavljen i stavljen pod kontrolu.

Postupajući po Naredbi Općinskog suda u Tuzli, izvršeno je pretresanje S.S. i lica zatečenog u vozilu te putničkog motornog vozila koja koristi navedeno lice.

Prilikom pretresanja pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: 20 pvc pakovanja sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu "Speed" (za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji mase oko 1,5 kg) ukupno 13 pvc. pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Cannabis Sativa" (za koju je priliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji mase oko 0,5 kg), pištolj u repetiranom položaju sa metkom u cijevi i spremnikom za municiju u kojem se nalazi 5 metaka, 2 (dvije) digitalne vage za precizno mjerenje, novac u iznosu 2760 Eura različitih apoena, 49140 KM različitih apoena, tri mobilna telefona sa sim karticama, GPS uređaj, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga.

Pronađene materije biće predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će kao i ostali dokazi biti korišteni u daljem toku postupka.

Po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo iz člana 358 istog Zakona - Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, licu S.S. je oduzeta sloboda, te će isti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.