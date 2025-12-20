Ovo je muškarac koji je osuđen na tri i po godine zatvora: S ministrom Isakom zajedno putovao u Potočare

Samedin Fišić, poznat pod nadimkom Šišmiš, osuđen je na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Fišić je uhapšen u policijskoj akciji Limit, provedenoj 2018. godine, u kojoj su bile obuhvaćene ukupno 24 osobe. Kako je potvrdio sarajevski advokat Omar Mehmedbašić, čak 18 optuženih iz ovog predmeta osuđeno je na kazne zatvora u trajanju od dvije i po godine te su obavezani da pojedinačno plate po 10.000 KM na ime naknade. Mehmedbašić je potvrdio da su svi optuženi potpisali sporazume o priznanju krivice.

Samedin Fišić i Irfan Tepić u Potočarima . Instagram Samedin Fišić i Irfan Tepić u Potočarima . Instagram

Riječ je o dvije organizirane grupe koje su predvodili Samedin Fišić i Malik Mušanović, a koje su se bavile nabavkom i distribucijom opojnih droga, uglavnom amfetamina, ekstazija, marihuane, spida i kokaina. Fišić, osoba s velikim policijskim dosjeom, angažirao je Vahidina Gakića, zvanog Pida, za nabavku droge, koja je potom skrivana u kućama u Sokolović-Koloniji u Sarajevu te u kafiću Delux u Hadžićima. U mrežu je uključio i Emira Milišića, kao i Eldina Kusturu i njegovu nevjenčanu suprugu Arnelu Čukas, koji su bili zaduženi za čuvanje i prepakivanje droge. Droga je prodavana u paketićima od 1, 2, 5, 10 i 20 grama, po cijenama od 10 do 30 KM. Fišićeva grupa uglavnom je kontrolirala crno tržište u Sarajevu, dok su za područje Tuzlanskog kantona bili zaduženi Emir Bešlagić i Mujo Čivić. Među optuženima u akciji Limit bili su: Samedin Fišić, Malik Mušanović, Eldin Kustura, Anel Đono, Dževad Haskić, Eldin Veljković, Šemso Selimović, Alen Papić, Alem Kahrović, Sanin Džabija, Senadin Fišić, Vahidin Gakić, Emir Milišić, Ibro Elezović, Armia Tabak, Irsan Buzoku, Adi Kahvedžić, Jasmin Hamzić, Haris Bektešević, Dženan Kadrić, Sead Hanjalić, Jasmin Žunić, Muhamed Đonko i Jasmina Pintol.

Podsjećamo, Fišić je 19. januara 2025. godine ranjen u pucnjavi na području Ilidže, kada je zadobio teške tjelesne povrede u predjelu lijeve natkoljenice. Pucnjava se dogodila oko 14:20 sati, a na mjestu događaja zatečen je prevrnuti Porsche. Na Fišića je tada pucao Senad Jukić, vlasnik ugostiteljskog objekta Walter u Sarajevu. Općinski sud u Sarajevu je 18. juna 2025. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Jukića i Harisa Gadže. Jukić je optužen za izazivanje opće opasnosti, nanošenje teških tjelesnih povreda i nedozvoljeno držanje oružja, dok se Gadžo tereti za pomoć u izvršenju ovih krivičnih djela.

Irfan Tepić sa porodicom Isak u Memorijalnom centru Srebrenica . Instagram Irfan Tepić sa porodicom Isak u Memorijalnom centru Srebrenica . Instagram

Ovo, međutim, nije jedina presuda u Fišićevoj kriminalnoj prošlosti. Uprkos ranijim osuđujućim presudama, Fišić je bio dio delegacije federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka tokom posjete Memorijalnom centru Potočari u aprilu prošle godine. Delegaciju porodice Isak činili su ministar Ramo Isak, njegov sin Arnel, zastupnik u Predstavničkom domu FBiH, te drugi sin Rusmir, direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica. Oni su na društvenim mrežama objavili snimak ulaska u Memorijalni centar Srebrenica. Na snimku se vidi i berber Irfan Tepić, koji je tog dana u eskortu s ministrom doputovao u Srebrenicu. Iako nije bio u prvom planu, dio delegacije bio je i Samedin Fišić, zvani Šišmiš.