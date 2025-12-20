Tijelo turskog državljanina pronađeno u vozilu koje je sletjelo u provaliju

Budvanska policija pronašla je vozilo u provaliji kod mjesta Stanišići iznad Budve u kome je bilo beživotno tijelo turskog državljanina Orhana Ordua (32) čiji je nestanak prijavljen 3. decembra.

Potvrđeno je to "Vijestima" u budvanskoj policiji. Nakon što je prijavljen nestanak službenici budvanske policije su započeli potragu.

Vozilo turskog državljanina, operativnim aktivnostima, kako je rečeno "Vijestima", locirano je u mjestu Stanišići u provaliji dubokoj 70 metara.

U vozilu je pronađeno beživotno tijelo, identifikacijom je utvrđeno da je riječ o turskom državljaninu.

"Vijesti" nezvanično saznaju da je najvjerovatnije riječ o saobraćajnoj nesreći, jer je na toj dionici puta oštra krivina, a pronađeno je i oštećenje bankine u koju je vozilo najvjerovatnije udarilo i sletjelo u ambis.