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BUDVA

Tijelo turskog državljanina pronađeno u vozilu koje je sletjelo u provaliju

Vozilo turskog državljanina locirano je u mjestu Stanišići u provaliji dubokoj 70 metara

Orhan Ordu. Screenshot

S. S.

20.12.2025

Budvanska policija pronašla je vozilo u provaliji kod mjesta Stanišići iznad Budve u kome je bilo beživotno tijelo turskog državljanina Orhana Ordua (32) čiji je nestanak prijavljen 3. decembra.

Potvrđeno je to "Vijestima" u budvanskoj policiji. Nakon što je prijavljen nestanak službenici budvanske policije su započeli potragu.

Vozilo turskog državljanina, operativnim aktivnostima, kako je rečeno "Vijestima", locirano je u mjestu Stanišići u provaliji dubokoj 70 metara.

U vozilu je pronađeno beživotno tijelo, identifikacijom je utvrđeno da je riječ o turskom državljaninu.

"Vijesti" nezvanično saznaju da je najvjerovatnije riječ o saobraćajnoj nesreći, jer je na toj dionici puta oštra krivina, a pronađeno je i oštećenje bankine u koju je vozilo najvjerovatnije udarilo i sletjelo u ambis.

# BUDVA
# CRNA GORA
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