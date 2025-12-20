Psi lutalice napali muškarca dok je vodio kćerke u školu

Napadi pasa na području naše države sve su češći u proteklim mjesecima, a građani ispaštaju kada se susretnu s opasnim rasama, što za posljedicu ima zadobijanje tjelesnih povreda. Građani posebno strahuju za svoju djecu.

Jedan takav slučaj desio se 17. decembra ove godine u Sarajevu, u ulici Aleja Bosne Srebrene, oko 8.20 sati.

Vrlo agresivni

Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Amel Kovač, svakodnevno prolazi ovom ulicom s djecom, koju vodi u produženi boravak.

- Kako je zagađen zrak i slaba vidljivost, idem s njima. U blizini se nalazi stadion NK Stup, gdje se okupljaju psi lutalice već neko vrijeme i troje ih je, koliko sam uspio da vidim. Ničim izazvani, napali su i mene i djecu. Djeca su istraumirana. Jako je nezgodno pustiti djecu samu. Ne usuđujem se da to uradim, da odu do produženog boravka ili do škole. Psi su vrlo agresivni. Imam susreta s psima lutalicama kao i svi mi, ali ova tri su vrlo agresivna bila. Krenuli su prema nama. Sagnuo sam se tu i našao sam neki predmet ili kamen, bacio sam na njih. Neki ljudi su iz automobila stali blizu mene i počeli trubiti, ali psi su se samo malo udaljili. Jako je nezgodno bilo – rekao nam je Kovač.

Kontaktirao nadležne

Kovač je istakao kako se obratio vlasniku jednog kafića koji se nalazi u blizini s kojim je razgovarao o ovom napadu.

- Kaže da je predstavnik Mjesne zajednice kontaktirao nadležne institucije, međutim, to nije „pilo vode“. Ja sam zvao Javno komunalno preduzeće, veterinarsku stanicu, prilikom čega su meni rekli da ne šalju više na teren ljude da preuzimaju pse zato što oni nemaju više sredstava. Ta sredstva dobiju najvjerovatnije od ministarstva, tako da oni sada nemaju ta sredstva dok se ne usvoji budžet za narednu godinu, a do tada mi moramo da strepimo hoće li psi napasti nas, djecu, bilo koga. To je neodgovorno i nemar svih nivoa. Štite se psi, a za ljude i djecu koga briga – kaže naš sagovornik koji je o ovome događaju obavijestio „Rad“.

Kako kaže, policiju nije kontaktirao.

- Nemojte me pogrešno shvatiti, ali nama treba izgleda da se desi neko Goražde ili neki sličan slučaj, da bi neko nešto pomakao sa svoga mjesta. Obično s ovim vladajućim strukturama je to tako. Oni reaguju retroaktivno, a ne proaktivno. Ovdje je potreban incident da se desi ili izazvan psima ili ljudima. Neko treba da uradi ogromnu glupost ili psi da napadnu nekoga, da neko završi u bolnici, pa tek onda da se reaguje. Ne mogu jednostavno da vjerujem da ne postoji određena grupa ljudi kojima je u interesu da se može normalno hodati gradom bez da očekujem da me napadne neki bijesan pas – rekao nam je Kovač.

Istakao je kako je riječ o ogromnim psima lutalicama koji su mješanci. Kako kaže, bilo mu je veoma nezgodno s obzirom na to da je hodao tim putem s dvije kćerke.

- Tresle su mi se noge. Prolazim ovim putem, jer nemam kuda drugo. Opet sutra trebam da krenem tim putem i da izvinite napunim džepove kamenjem da bih ja došao do produženog boravka. Kakvu ja poruku šaljem i svojoj djeci? Gdje mi to živimo? Kakvu mi to poruku šaljemo djeci – istakao je Kovač za „Dnevni avaz“.

Zaključio je da je ovo još samo jedan slučaj u nizu, te da je upoznat s tim kako ljudi prijavljuju napade pasa, ali ipak, reakcija je izostala od nadležnih službi.

Nedavni slučajevi napada pasa

Podsjetit ćemo na događaje u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine.

Muškarca u Sarajevu, u naselju Čengić-Vila, u septembru je napao opasni pit bull, a nešto kasnije napao je i ženu u blizini zgrade koja je bila s djecom u istom naselju. Žena se jedva živa spasila uz pomoć komšije. Također, u septembru u sarajevskom naselju Dobrinja psi su napali maloljetnog dječaka (10) koji je imao rane na tijelu. U oktobru je obijesni pas u Goraždu napao osmogodišnjeg dječaka koji je zadobio rane na glavi. Posljednjih mjeseci u brojnim zeničkim naseljima povećao se broj pasa lutalica, a sve više se dešavaju i napadi na građane.