Sačekuša za vođu navijača: Pokušali da ga likvidiraju, kolima pokosio pucača

Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun (Taurunum Boys), preživeo je sinoć pravi pakao u klasičnoj sačekuši.

Prema najnovijim saznanjima, Jevtić je uspio da izbjegne smrt tako što je automobilom udario jednog od napadača, a potom pješice umakao pucačima koji su se vraćali do kola da ga "ovjere".

Drama se odigrala u petak oko 23 časa kada su trojica muškaraca opkolila Jevtićev automobil. Kako saznaje portal "Telegraf.rs", u trenutku kada je jedan od napadača potegao oružje i počeo da rešeta vozilo, vođa navijača Zemuna je reagovao neverovatnom prisebnošću - dao je gas i automobilom udario direktno u pucača.

Sudar na parkingu i bjekstvo

Druga dvojica saučesnika uspjela su da odskoče i izbjegnu udarac, dok je Jevtić, usled siline napada i pokušaja da se probije iz obruča, izgubio kontrolu nad volanom i zakucao se u automobil koji je bio parkiran u blizini.

Odmah nakon sudara, dok su napadači još bili u šoku, Jevtić je istrčao iz smrskanog vozila i dao se u bijeg pešice kroz okolne ulice, uspjevši da se udalji prije nego što su pucači ponovo krenuli ka njemu.

Vratili se da provere da li je živ

Novi, jezivi detalji istrage ukazuju na to da su napadači bili odlučni da završe likvidaciju. Nakon što se Jevtić slupao, oni su mu ponovo prišli:

"Napadači su se vratili do automobila kako bi provjerili da li je Jevtić i dalje unutra, vjerovatno planirajući da ga dokrajče ako je ranjen. Tek kada su vidjeli da je unutrašnjost vozila prazna, sjeli su u svoj parkirani auto i pobegli u nepoznatom pravcu", navodi izvor blizak istrazi.