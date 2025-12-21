Ovo su muškarci koji su napali policajca u Kiseljaku: Jedan je pripadnik Oružanih snaga BiH

Deni Vrljičak iz Kiseljak i Jozo Tolo iz Fojnica sprovedeni su u jednomjesečni pritvor zbog brutalnog napada na policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti u mjestu Jehovac.
Kako prenosi Crna hronika, jedan od osumnjičenih je Deni Vrljičak, pripadnik Oružane snage Bosne i Hercegovine, zaposlen u kasarni u Kiseljaku, u sastavu 5. pješadijske brigade OS BiH.
Drugi osumnjičeni je Jozo Tolo, koji se, prema dostupnim informacijama, bavi kupoprodajom polovnih automobila. Dežurni tužitelj predložio je za nasilnike jednomjesečni pritvor, a Sud u Kiseljaku potvrdio i odredio isti.
Podsjećamo, kako je ranije potvrđeno za portal „Avaza“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, oko 2:40 sati, 19. decembra ove godine, prilikom intervencije policijskih službenika u mjestu Jehovac gdje je zatečeno više osoba u alkoholiziranom stanju, jedan policijski službenik je zadobio tjelesne povrede uslijed fizičkog napada od strane osoba D.V. rođen 1991. godine iz Kiseljaka i J.T. rođen 1991. godine iz Fojnice.
Prema navodima iz istrage, napad na policijskog službenika Haruna B. nije bio samo fizičke prirode. Osumnjičeni su policajca, pored udaraca, izlagali i teškim verbalnim prijetnjama, uključujući psovke na nacionalnoj osnovi i ozbiljne prijetnje njemu i članovima njegove porodice, prenosi Crna hronika.
Incident se dogodio oko 02:00 sata, kada su policijski službenici tokom redovne kontrole na području fojničkog raskršća zaustavili vozilo koje se kretalo iz pravca Fojnice prema Kiseljaku. U vozilu se nalazilo više osoba u alkoholiziranom stanju, koje su odbile alkotestiranje. Nakon toga su izašli iz vozila i fizički napali policijskog službenika, udarajući ga šakama i nogama.
Povrijeđeni policajac je hitno prevezen u Kantonalna bolnica Travnik, gdje je zadržan na daljnjim medicinskim pretragama i posmatranju.
- U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom osumnjičeni D.V. i J.T. su lišeni slobode i protiv njih se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u vezi sa krivičnim djelom „Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti - saopćeno je ranije iz MUP-a SBK.